Сегодня, 6 декабря, спустя неделю после оппозиционного "Марша соседей", пройдет новая акция сторонников белорусской оппозиции в Минске. Правоохранители уже усилили меры безопасности в столице республики.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует "Интерфакс".

Сообщается, что на площади Независимости уже дежурят усиленные наряды милиции, на одной из центральных улиц стоят желтые автобусы с силовиками. При этом сама площадь не огорожена, металлические заградительные конструкции установлены только перед зданием правительства Беларуси.

Тем временем силовики патрулируют район Октябрьской площади. Под Домом офицеров стоят водометы, несколько автобусов для перевозки правоохранителей и автомобиль с колючей проволокой.

Агентство со ссылкой на слова очевидцев сообщило, что в центр Минска движется и другая военная техника.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует отставки президента.

Ранее мы сообщали, что прошлая подобная акция сопровождалась задержаниями протестующих.