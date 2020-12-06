В воскресенье, 6 декабря, в пустыне в южной части Австралии ученые нашли капсулу с грунтом с поверхности астероида Рюгу. Образцы собирал японский космический зонд "Хаябуса-2".

Об этом говорится на странице зонда в Twitter.

"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" - говорится в сообщении.

Уточняется, что ученые поместят капсулу в так называемую "чистую комнату", чтобы проанализировать газы внутри нее и исключить попадание в нее газов земного происхождения.

Ученые нашли капсулу с грунтом астероида Рюгу. Фото: twitter.com/haya2e_jaxa

Напомним, "Страна" рассказывала, что японские ученые добились очередного успеха в своих космических исследованиях. Исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") совершил вторую посадку на астероид Рюгу, который находится в 280 миллионах километров от Земли.