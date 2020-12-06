Украинский парламент сделает все, что от него зависит, чтобы в проекте государственного бюджета на 2021 год было увеличено финансирование армии.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы находимся в непростой ситуации сегодня: и Covid-19, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис на международной арене, но тем не менее, мы даже при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти, и обращались с этим и в Министерство финансов, дополнительные средства... То, что будет от нас зависеть, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве", - сказал Разумков.

Спикер парламента напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено.

"Меня также это волнует, потому что я убежден, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону. И именно это закреплено в нашей военной доктрине… Расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП - Ред.)", - отметил Разумков.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что в 2021 году на армию выделят 5,92% ВВП Украины.

Недавно мы сообщали, что согласно последней редакции проекта бюджета на следующий год, Минобороны получит из казны 117,6 млрд гривен.