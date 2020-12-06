Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал, что мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан. Они от имени компании массово рассылают электронные письма, чтобы узнать номера банковских карточек.

Соответствующий пост он разместил у себя на странице в Facebook.

Так, Смелянский рассказал, что многие клиенты "Укрпочты" получили на свою почту письма якобы от имени компании с требованием заплатить 2,15 грн пошлины на международную посылку.

"Это мошенничество! И не с целью собрать 2,15, а с целью собрать номера Ваших кредитных карт для последующих списаний.

Поэтому 1. "Укрпошта" не делает такие рассылки, более того, Ваших emails даже нет в нашей базе.

2. Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карты. Мы делаем все возможное чтобы установить источник (это уже точно не "Укрпошта") чтобы предотвратить потери клиентов (а некоторые даже не наши клиенты)", - говорится в сообщении.

По словам Смелянсого, схема работает следующим образом: нажав на ссылку в письме якобы от "Укрпочты", жертвы открывают злоумышленникам доступ к номерам своих карточек. Номера карт нужны аферистам, чтобы в последующем снимать с них средства.

Ранее "Страна" сообщала, что мошенники придумали новую схему воровства денег с карт, используя "вслепую" покупателей на кассах. Так, мошенники пристают к людям на кассах супермаркетов/магазинов – предлагают своей карточкой оплатить небольшую покупку в обмен на наличные деньги.

Также напомним, что есть новая схема кражи денег со счетов в банках. Мошенники действуют под видом частных судебных исполнителей. Цель - арестовать счета бизнеса и получить с них деньги. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах гривен.