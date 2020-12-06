В Южной Калифорнии и Долине Сан-Хоакин с вечера 6 декабря вводится локдаун. Жители американских регионов встретят Рождественские праздники в условиях жестких карантинных ограничений.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует агентство Associated Press со ссылкой на решение губернатора.

В зоне жестких ограничений окажутся около 27 миллионов человек. Локдаун продлится как минимум три недели.

Так, с вечера 6 декабря до 25 декабря в регионе будут закрыты бары, музеи, салоны красоты, игровые площадки, парки развлечений. Рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов только навынос или для доставки, магазины продолжат работу в ограниченном режиме. Школы останутся открытыми.

Ограничения введены в связи с тем, что доля свободных мест в больницах на фоне активного распространения коронавирусной болезни опустилась ниже 15%: в Южной Калифорнии показатель находится на отметке 12,5%, в Долине Сан-Хоакин - 8,6%.

Отмечается, что еще в субботу жители Южной Калифорнии массово пришли в магазины и парикмахерские, чтобы успеть купить все необходимое и сделать стрижку перед локдауном.

Напомним, что карантинные ограничения на праздники также ужесточат в Испании.

Тем временем украинские власти обсуждают формат локдауна в Украине, который может быть введен уже после Нового года.