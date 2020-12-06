В Верховной Раде пока не зарегистрировано законодательных инициатив, связанных с переговорами по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, в ходе общения с журналистами заявил спикер Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Обращений к нам относительно законодательных инициатив, которые необходимо было бы наработать в рамках работы вышеназванных органов (переговоры в Нормандском формате и в ТКГ - Ред.), не поступало", - сказал Разумков.

По его словам, парламент может самостоятельно написать и принять "правильные законы", однако вопрос заключается в том, чтобы двигаться в одном направлении для достижения мира на Донбассе.

"Потому что, если Верховная Рада будет просто самостоятельно писать и просто принимать законы, а это не будет коррелироваться с теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках этих мирных переговоров, то это будут просто принятые законы. Я уверен, нам надо не просто это, нам нужен мир, нам нужно возвращение наших территорий и сохранение жизней", - добавил Разумков.

Напомним, недавно спикер парламента заявил, что на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря Верховная Рада может рассмотреть законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на год.

Ранее Разумков выступил против переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска в австрийскую Вену.