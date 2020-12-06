Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Джорджии рассказал, что "легко и быстро" выигрывает у кандидата от "демократов" Джо Байдена.

Соответствующие кадры были опубликованы на странице команды его поддержки в Twitter.

Трамп призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов. По утверждению президента, он "легко и быстро" выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды.

В то же время Трамп выступил с заявлением о том, что голоса демократов появляются "из-под навесных потолков и кожаных мешков", в связи с чем во всех штатах появились сотни тысяч незаконных голосов.

Трамп рассказал, что выиграл выборы в Джорджии. Видео: Twitter/TrumpTeam

Напомним, в ходе этого же выступления Трамп рассказал о том, что вакцинация от коронавируса в Соединенных Штатах начнется на следующей неделе.

Также "Страна" рассказывала, что после отказа суда штата Висконсин повторно принять иск о нарушениях на выборах президент США Дональд Трамп попросил о поддержке губернатора Джорджии Брайана Кемпа.