Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется быть кандидатом в президенты в 2024. А если таки прийдется, то он заверил, что "выиграет Белый дом снова".

Об этом Трамп заявил в воскресенье, 6 декабря, в ходе митинга в Джорджии, который транслировал телеканал NBC News.

"В 2024 году - хотя, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, - мы выиграем Белый дом снова. Один друг сказал мне: не беспокойтесь, сэр, вы лидируете в опросах, вы выиграете на выборах 2024 года, а я говорю - не хочу ждать до 2024 года, хочу вернуться на три недели назад", - сказал Трамп.

Видео: YouTube/ NBC News

Ранее глава американского государства уже заявлял о том, что возможно будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Соответствующее заявление прозвучало на рождественской вечеринке в Белом доме, на которую были приглашены видные члены Национального комитета Республиканской партии

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что после отказа суда штата Висконсин повторно принять иск о нарушениях на выборах в пользу демократа Джо Байдена президент США Дональд Трамп попросил о поддержке губернатора Джорджии Брайана Кемпа. В ответ чиновник якобы заявил, что не имеет таких полномочий.