Руководство американской космической компании SpaceX перенесло дату запуска к Международной космической станции корабля Dragon. Предполагается, что старт состоится завтра 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ракета-носитель Falcon 9, которая выведет грузовой корабль SpaceX Dragon на орбиту стартует 6 декабря в 11:17 a.m. EST (в Украине это будет уже 7 декабря, 18.17 - Ред.)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что миссия будет стартовать с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди.

Предварительной датой запуска Dragon к МКС называли субботу, 5 декабря. Однако полет пришлось отменить из-за плохой погоды.

Напомним, стали известны планы запусков на декабрь американской компании SpaceX. В последнем месяце в году она планирует вывести на орбиту с помощью своих ракет-носителей четыре космических аппарата.

Неделю назад "Страна" сообщала, что SpaceX отложила очередной запуск партии микро-спутников в космос из-за непогоды.