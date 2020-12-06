В Кривом Роге Днепропетровской области, где сегодня проходит второй тур голосования на выборах мэра, все 294 участка открылись вовремя.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует пресс-служба Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины.

"В Кривом Роге все избирательные участки открылись вовремя. В 08:00 начали работу 294 участка", - говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что голосование продлится до 20:00. В день выборов порядок в городе обеспечивают тысячи полицейских.

"В "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало", - добавили в полиции.

Напомним, на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа, набравший в первом туре 25,94% голосов и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов, ранее получивший поддержку 9,15% избирателей.

Стоит отметить, что в первом туре лидировал действующий градоначальник Юрий Вилкул (44,96%), однако 17 ноября он сообщил, что отказался принимать участие в избирательной гонке из-за состояния здоровья.