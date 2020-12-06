Вакцинация от коронавируса в США начнется на следующей неделе - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал, что процедура вакцинации от коронавируса должна начаться на следующей неделе.
Об этом он заявил во время выступлениями перед своими сторонниками в штате Джорджия, говорится в Twitter.
"Она начнется на следующей неделе, мы начнем вакцинировать", - сказал он.
Кроме того, во время своего выступления Трамп в очередной раз обвинил "демократов" в манипуляциях на прошедших президентских выборах и заявил, что признал бы поражение, если бы не был уверен в фальсификациях на голосовании.
"Если бы я проиграл, я бы покорно признал себя проигравшим. Я бы поехал во Флориду, не переживал бы, гулял и говорил о том, что хорошо поработал. Но нельзя признавать поражение, если они крадут, обманывают и занимаются фальсификациями", - рассказал он.
LIVE: President Trump in Valdosta, GA #Valdosta #Georgia https://t.co/P1OyvbQeUg— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020
Трамп рассказал, когда в США начнется вакцинация от коронавируса. Видео: Twitter/TrumpTeam
Напомним, американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса оказалась эффективной на 100% при тяжелой форме Covid-19.
Также "Страна" рассказывала, что по данным СМИ, самая дешевая западная вакцина от Covid-19 будет стоить $3.