Президент США Дональд Трамп рассказал, что процедура вакцинации от коронавируса должна начаться на следующей неделе.

Об этом он заявил во время выступлениями перед своими сторонниками в штате Джорджия, говорится в Twitter.

"Она начнется на следующей неделе, мы начнем вакцинировать", - сказал он.

Кроме того, во время своего выступления Трамп в очередной раз обвинил "демократов" в манипуляциях на прошедших президентских выборах и заявил, что признал бы поражение, если бы не был уверен в фальсификациях на голосовании.

"Если бы я проиграл, я бы покорно признал себя проигравшим. Я бы поехал во Флориду, не переживал бы, гулял и говорил о том, что хорошо поработал. Но нельзя признавать поражение, если они крадут, обманывают и занимаются фальсификациями", - рассказал он.

Трамп рассказал, когда в США начнется вакцинация от коронавируса. Видео: Twitter/TrumpTeam

Напомним, американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса оказалась эффективной на 100% при тяжелой форме Covid-19.

Также "Страна" рассказывала, что по данным СМИ, самая дешевая западная вакцина от Covid-19 будет стоить $3.