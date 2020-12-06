В мае 2021 года Япония, США и Франция проведут первые совместные сухопутные и военно-морские учения в ответ на рост военной активности Китая.

Об этом в воскресенье, 6 декабря, информирует японская газета "Санкэй симбун".

По данным издания, в рамках учений будут отработаны спасательные операции на море и во время стихийных бедствий. В то же время они будут направлены на противодействие Китаю. Учения пройдут на отдаленном японском острове.

Газета напомнила, что Япония в последнее время обеспокоена ростом военной активности Китая вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

"Мы хотим продемонстрировать наше присутствие в регионе и послать сигнал о сотрудничестве Японии и Франции", - заявил изданию начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье.

"Это послание направлено Китаю. Оно о многостороннем партнерстве и свободе морского судоходства", - добавил военный.

Напомним, в августе этого года Китай запустил в Южно-Китайском море баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21. Это было сделано 26 августа - на следующий день после вторжения американского самолета-разведчика в зону учений армии КНР.

Тем временем Беларусь объявила о масштабных учениях с Россией, которые также пройдут в 2021 году.