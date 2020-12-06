Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что в ближайшее время в южных областях страны установят ракетные комплексы "Нептун".

Об этом он рассказал в интервью "Правительственному курьеру".

"Нептун" хорошо продемонстрировал боевые возможности на государственных испытаниях. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - сказал он.

В то же время Таран рассказал, что в 2020 году не были предусмотрены ресурсы для закупки "Нептуна". Однако уже в августе министерство обороны перераспределило средства в рамках государственного оборонного заказа на закупку противокорабельных ракет данного типа.

В ближайшее время будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и срокам поставки.

При этом Таран рассказал, что следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса "Нептун". Соответствующие катера, которые проектируют под нужды ВМС Украины, уже должны быть адаптированы для использования противокорабельной ракеты.

Напомним, после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче новой техники украинским военным, Минобороны объявило, что Вооруженные силы приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".