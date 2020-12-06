Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

Соответствующее поздравление главы государства обнародовала пресс-служба Минобороны.

"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, именно на украинских военных лежит наибольший груз ответственности за судьбу украинского народа и защиту территориальной целостности государства.

"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь за свободу нашего государства. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - добавил президент.

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