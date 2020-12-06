По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 590 человек. Выздоровели за последние 24 часа 6 048 пациентов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 декабря 2020 года. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 127 человек; летальные случаи - 167; выздоровели - 6 048", - говорится в сообщении.

Степанов также рассказал, что за сутки было проведено 42 096 тестирований, из которых методом ПЦР 33 308, а методом ИФА - 8 788.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 813 306 человек. Выздоровели 418 581 пациент. Летальных случаев – 13 588.

Напомним, в Минюсте рассказали украинцам, что под собой подразумевает самоизоляция, кто обязан ее отсидеть и как получить денежную компенсацию за временную нетрудоспособность.

Также "Страна" приводила слова главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана о том, что появление вакцины не избавит человечество от коронавируса.