В центре Черновцов в пятницу вечером, 4 декабря, сотрудники патрульной полиции сбили женщину неподалеку от здания городского совета.

Об этом сообщает сайт molbuk.

"Автомобиль не успел затормозить", - рассказал местный житель Виктор.

На видео женщина переходила дорогу на пешеходном переходе и после столкновения ее подбросило в воздух. На место инцидента сразу после ДТП прибыли патрульные и медики. Женщина выжила. Ее госпитализировали.

Видео: Авто Харьков

В Черновцах патрульные сбили женщину в центре города. Фото: molbuk.ua

Напомним, в субботу утром, 5 декабря, в Оболонском районе столицы произошла авария между грузовиком и легковушкой марки Mercedes. В результате инцидента, пострадали два человека – их пришлось госпитализировать.

Также "Страна" рассказывала, что нетрезвый начальник государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, находясь за рулем авто, совершил смертельное ДТП. Жертвой ДТП стал 54-летний пешеход.