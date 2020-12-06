В Мексике обяжут чиновников отчитываться об общении с иностранными агентами. Посольство США сделало заявление
Отношения между Вашингтоном и Мехико продолжают оставаться натянутыми.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (который, напомним не спешить поздравлять Джо Байдена - Ред.) предложил ужесточить ограничения для "иностранных агентов", действующих в стране.
Об этом передает агентство Reuters.
В проекте закона, направленном в Сенат, говорится, что иностранные агенты обязаны делиться любой полученной информацией с мексиканскими властями и должны быть лишены дипломатической неприкосновенности, если они совершают преступления или нарушают законы страны.
Предложение президента также обязывает большинство мексиканских официальных лиц представлять письменный отчет в течение трех дней после любого взаимодействия с иностранным агентом.
Проект документа должен быть обсужден Комитетом Сената по общественной безопасности и национальной обороне.
В документе прямо не упоминались США, но Лопес Обрадор неоднократно резко критиковал Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) после ареста в октябре бывшего командующего армией Мексики, что шокировало политический истеблишмент Мексики.
Отвечая на вопрос о инициативе президента, представитель посольства США в Мехико сказал, что "мы ценим наше сотрудничество в сфере безопасности с Мексикой и намерены продолжать совместную работу по решению наших общих проблем безопасности".
Ранее "Страна" сообщала, что в Мексике в боях полиции с членами наркокартеля погибли 14 человек.