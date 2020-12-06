Отношения между Вашингтоном и Мехико продолжают оставаться натянутыми.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (который, напомним не спешить поздравлять Джо Байдена - Ред.) предложил ужесточить ограничения для "иностранных агентов", действующих в стране.

Об этом передает агентство Reuters.

В проекте закона, направленном в Сенат, говорится, что иностранные агенты обязаны делиться любой полученной информацией с мексиканскими властями и должны быть лишены дипломатической неприкосновенности, если они совершают преступления или нарушают законы страны.

Предложение президента также обязывает большинство мексиканских официальных лиц представлять письменный отчет в течение трех дней после любого взаимодействия с иностранным агентом.

Проект документа должен быть обсужден Комитетом Сената по общественной безопасности и национальной обороне.

В документе прямо не упоминались США, но Лопес Обрадор неоднократно резко критиковал Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) после ареста в октябре бывшего командующего армией Мексики, что шокировало политический истеблишмент Мексики.

Отвечая на вопрос о инициативе президента, представитель посольства США в Мехико сказал, что "мы ценим наше сотрудничество в сфере безопасности с Мексикой и намерены продолжать совместную работу по решению наших общих проблем безопасности".

Ранее "Страна" сообщала, что в Мексике в боях полиции с членами наркокартеля погибли 14 человек.