В ночь на воскресенье, 6 декабря, в российском Ростове-на-Дону на рынке "Классик" загорелся павильон с фейерверками. Всего площадь возгорания охватила три тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают "РИА-Новости".

"О пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо стало известно около 06:30. По последним данным, огнем охвачены уже три тысячи квадратных метров. Общая площадь двухэтажного павильона, по данным МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пожару присвоили четвертый номер сложности. В тушении огня принимают участие около 150 спасателей и более 40 единиц техники.

В России загорелся павильон с фейерверками. Видео: Telegram/Mash

Напомним, в России, в городе Оренбурге, произошло необычное ЧП. Здесь мужчина случайно поджег себя. Он решил закурить в лифте и стал прикуривать от банки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате вспыхнул пожар прямо во время движения кабинки лифта.

Также "Страна" рассказывала, что в городской больнице №2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки, в результате чего пришлось эвакуировать больше 150 человек.