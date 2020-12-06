Ее Величество, королева Великобритании Елизавета II, а также ее муж, герцог Эдинбургский Филипп, сделают прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Так, королева и ее муж получат прививку без каких-либо привилегий, в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Произойти это может уже в ближайшие недели. В самом Букингемском дворце на данный вопрос отвечать отказались.

"Медицинские решения являются личными, и мы не будем это комментировать", - отреагировала на запрос пресс-служба дворца.

Напомним, грядущее Рождество Елизавета II и герцог Филипп проведут в одиночестве. В первые за сорок лет они не будут приглашать во дворец гостей, причиной тому стала пандемия коронавируса.

Также "Страна" писала, что королева Великобритании начала собственное производство джина. В состав напитка входит израильская хурма и мирт, а его цена 50 фунтов стерлингов за бутылку.