В Кривом Роге сегодня, 6 декабря, пройдет второй тур выборов мэра.

Интрига здесь появилась две недели назад, когда главный претендент на победу мэр Юрий Вилкул снялся с гонки. Он имел почти 100%-е шансы победить во втором туре, так как набрал более 46% голосов.

Теперь во втором туре соревнуются два кандидата - "слуга народа", топ-менеджер одного из предприятий Ахметова Дмитрий Шевчик (набрал в первом туре около 25% и занял второе место) и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов (порядка 9%, третье место).

Кривой Рог - принципиальный для президента город. Если Шевчик мэром не станет, это будет очень серьезный удар по имиджу всей правящей партии. Которая, выходит, вообще ни одного мэра в крупных городах не получит.

Уход Вилкула теоретически такой шанс кандидату от "Слуг народа" как раз дает.

Однако сам бывший мэр публично объявил о поддержке кандидата от ОПЗЖ, призвав голосовать за него (тем более, что Павлов - член команды Вилкула). И многие избиратели мэра могут проголосовать за Павлова.

В общем, ситуация неоднозначная (подробно о предвыборной ситуации в городе "Страна" писала здесь).

"Страна" собрала всю информацию о кандидатах.

Кто такой Дмитрий Шевчик

Шевчик - менеджер принадлежащей Ринату Ахметову компании "Метинвест". Ему 43 года. До местных выборов был депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Оппозиционный блок". Но теперь поменял окрас с синего на зеленый и пошел на выборы от "слуг народа".

Такой поворот связывают с решением Банковой не выдвигать на эти выборы кого-то из ближайшего окружения Зеленского.

Первоначально кандидатом в мэры рассматривали известного земляка Зеленского Юрия Корявченкова (он же Юзик). Но тот имел высокие шансы проиграть, что было бы позором для президента. И тогда остановились на кандидатуре Шевчика, который связан с Ахметовым. У олигарха в городе много предприятий и потому, видимо, на Банковой рассудили, что он сможет обеспечить победу своему человеку, который, тем более пойдет под брендом "слуги народа".

Шевчик работает в структурах Ахметова с 2003 года - сначала на южном ГОКе, потом возглавил Центральный (оба - в Кривом Роге). До этого учился в Киеве по торгово-экономической части.

В политику он пытался попасть еще в 2006 году - баллотировался в Раду через Блок Литвина - но не прошел. В 2010 году он стал депутатом Криворожского горсовета от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина". И в 2015 году - областным депутатом от "Оппоблока".

В публичной сфере Шевчик мало выступал в качестве депутата: он больше продвигал себя как директор горно-обогатительной компании. На официальных страничках "Метинвеста" много видео, как Шевчик в корпоративной униформе выступает на различного рода субботниках и прочих социальных акциях.

Накануне первого тура выборов Шевчик попал в скандал: его сын Марк сбил 11-летнего мальчика Сашу на пешеходном переходе. В сюжете местного телеканала говорилось, что он ехал на красный.

Кандидат в мэры заявил, что его сын не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим авто. И заявил, что полностью оплатит лечение сбитого ребенка. А сына своего "отмазывать" не собирается.

По декларации Шевчик - официальный миллионер, за 2019 год он зарабатывал по миллиону гривен в месяц. При этом лично у него нет автомобилей: лишь на супругу записан седан BMW.

За Шевчика Зеленский в последнее время открыто агитировал дважды. В конце ноября он лично съездил в Кривой Рог, где при журналистах пообщался с Шевчиком по скайпу. Хотя, отметим, кандидат от "Слуги народа" сейчас никакой официальной должности во власти не имеет. И, по сути Зе принял участие в предвыборной кампании своего однопартийца.

Также президент на полную включил свои пиар-возможности, опубликовав фотографию с родителями у них в квартире. Видимо, пытаясь вытянуть своего кандидата через историю "Я - потомственный криворожанин".

Детальнее об этой поездке - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".

Кроме того, три дня назад Зеленский записал видео о выборах в Кривом Роге. Правда, в нем он фамилии не называл.

"В это воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов городского главы. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на следующие 5 лет доверите судьбу нашего города. Я очень вас прошу отнестись к этому выбору ответственно, не лениться и идти на участки и выбрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог... Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", - сказал Зеленский.

Человек Вилкула. Кто такой Константин Павлов

Кандидат от "Оппозиционной платформы" Константин Павлов - тоже уроженец Кривого Рога.

Павлов - из рабочих. Он трудился электрослесарем на Южном ГОКе, одновременно получал высшее образование.

Затем поднялся до начальника отдела сбыта ГОКа в конце 90-х, позже возглавил Криворожский суриковый завод (лакокрасочная продукция).

С 2005 года Павлов - в Партии регионов. Через год стал заместителем городского головы. С 2012 года - депутат двух подряд созывов Верховной Рады. Первый - от Партии Регионов, второй - от "Оппоблока" (прошел по мажоритарке).

Константин Павлов. Фото facebook.com/Konstantin.Pavlov

После переизбрания парламента летом 2019 года бывший депутат стал штатным советником Юрия Вилкула - мэра Кривого Рога. Который 17 ноября заявил, что поддерживает кандидатуру Павлова во втором туре.

"С ним (Павловым - Ред.) мы работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат на должность мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей.

А наш блок "Украинская перспектива", мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете", - отметил мэр.

Отметим, что партия Вилкула заняла первое место на выборах в горсовет - с 35,19% голосов. На третьем месте - ОПЗЖ с 16,67%. То есть, если мэр сдержит обещание, будет коалиция между этими двумя политсилами, а "слуги" окажутся в оппозиции. Хотя, конечно, все зависит от того, выиграет Павлов или нет.

Впрочем, после того, как стало известно, что действующий градоначальник с выборов снимается, Павлов записал видео, в котором заявил, что большинство между "Платформой" и "Перспективой" в горсовете уже сформировано. Также Павлов сообщил, что его кандидатская программа объединена с таким же документом Вилкула.

В Кривом Роге были расклеены агитационные плакаты с текстом "Юрий Вилкул за Константина Павлова".

Кстати, судя по декларации Павлова, он входит (или по крайней мере входил в 2019 году) в руководящие органы "Украинской перспективы" Вилкула.

В общем, пока все указывает на то, что некая видимая поддержка от градоначальника действительно имеется. Вопрос, как это будет проявляться на уровне избирательных комиссий.

В соцсетях кандидат говорит о тех же проблемах - экология, городское хозяйство, инфраструктура. Много встречается с рабочими, жителями районов, ездит по больницам. А также троллит президента.

После того, как Зеленский опубликовал видео с призывом выбрать мэра, "которого заслуживает Кривой Рог" (имея в виду, конечно, "слугу народа" Шевчика), Павлов разместил этот ролик на своей странице и поблагодарил президента.

"Благодарю президента Украины за поддержку! Вы люди умные, сами все знаете", - написал он, подражая стилю Зе.

И, хотя этот пост был написан по-украински, свою официальную страницу Павлов, в отличие от Шевчика, ведет по-русски (личную страницу Шевчик, к слову, тоже ведет по-русски).

В декларации у кандидата - земельные участки в Днепропетровской области, квартиры в Кривом Роге и автомобиль Toyota Higlander. Из доходов в 2019 году он декларировал зарплату депутата Рады и советника при мэрии Вилкула.