Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 7 декабря. За последние сутки заразился еще 8 641 человек, излечилось 5 123 пациента и скончалось 145.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 81 335 случаев
  • Винницкая область - 18 714 случаев
  • Волынская область - 26 211 случаев
  • Днепропетровская область - 45 040 случаев
  • Донецкая область - 25 792 случаев
  • Житомирская область - 32 318 случаев
  • Закарпатская область - 24 663 случаев
  • Запорожская область - 36 937 случаев
  • Ивано-Франковская область - 39 438 случаев
  • Киевская область - 43 854 случаев
  • Кировоградская область - 6 360 случаев
  • Луганская область - 7 088 случаев
  • Львовская область - 50 175 случаев
  • Николаевская область - 21 429 случаев
  • Одесская область - 51 810 случаев
  • Полтавская область - 25 655 случаев
  • Ровенская область - 33 714 случаев
  • Сумская область - 33 658 случаев
  • Тернопольская область - 29 788 случаев
  • Харьковская область - 59 393 случаев
  • Херсонская область - 12 159 случаев
  • Хмельницкая область - 32 429 случаев
  • Черкасская область - 27 167 случаев
  • Черновицкая область - 35 378 случаев
  • Черниговская область - 21 442 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса, которая стартует не раньше, чем когда страна получит вакцину в количестве 10% от числа населения.

Как сообщала "Страна", в Еврокомиссии заявили, что первые вакцины от коронавируса государства-члены ЕС смогут получить через три-четыре недели

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