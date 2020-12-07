Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 7 декабря
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 7 декабря. За последние сутки заразился еще 8 641 человек, излечилось 5 123 пациента и скончалось 145.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 81 335 случаев
- Винницкая область - 18 714 случаев
- Волынская область - 26 211 случаев
- Днепропетровская область - 45 040 случаев
- Донецкая область - 25 792 случаев
- Житомирская область - 32 318 случаев
- Закарпатская область - 24 663 случаев
- Запорожская область - 36 937 случаев
- Ивано-Франковская область - 39 438 случаев
- Киевская область - 43 854 случаев
- Кировоградская область - 6 360 случаев
- Луганская область - 7 088 случаев
- Львовская область - 50 175 случаев
- Николаевская область - 21 429 случаев
- Одесская область - 51 810 случаев
- Полтавская область - 25 655 случаев
- Ровенская область - 33 714 случаев
- Сумская область - 33 658 случаев
- Тернопольская область - 29 788 случаев
- Харьковская область - 59 393 случаев
- Херсонская область - 12 159 случаев
- Хмельницкая область - 32 429 случаев
- Черкасская область - 27 167 случаев
- Черновицкая область - 35 378 случаев
- Черниговская область - 21 442 случаев
Напомним, в Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса, которая стартует не раньше, чем когда страна получит вакцину в количестве 10% от числа населения.
Как сообщала "Страна", в Еврокомиссии заявили, что первые вакцины от коронавируса государства-члены ЕС смогут получить через три-четыре недели.