В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 7 декабря. За последние сутки заразился еще 8 641 человек, излечилось 5 123 пациента и скончалось 145.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 81 335 случаев

Винницкая область - 18 714 случаев

Волынская область - 26 211 случаев

Днепропетровская область - 45 040 случаев

Донецкая область - 25 792 случаев

Житомирская область - 32 318 случаев

Закарпатская область - 24 663 случаев

Запорожская область - 36 937 случаев

Ивано-Франковская область - 39 438 случаев

Киевская область - 43 854 случаев

Кировоградская область - 6 360 случаев

Луганская область - 7 088 случаев

Львовская область - 50 175 случаев

Николаевская область - 21 429 случаев

Одесская область - 51 810 случаев

Полтавская область - 25 655 случаев

Ровенская область - 33 714 случаев

Сумская область - 33 658 случаев

Тернопольская область - 29 788 случаев

Харьковская область - 59 393 случаев

Херсонская область - 12 159 случаев

Хмельницкая область - 32 429 случаев

Черкасская область - 27 167 случаев

Черновицкая область - 35 378 случаев

Черниговская область - 21 442 случаев

Напомним, в Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса, которая стартует не раньше, чем когда страна получит вакцину в количестве 10% от числа населения.

Как сообщала "Страна", в Еврокомиссии заявили, что первые вакцины от коронавируса государства-члены ЕС смогут получить через три-четыре недели.