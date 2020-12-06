Студия Sony намекнула на создание нового фильма про "Человека-паука" со всеми тремя актерами, которые исполняли эту роль: Томом Холландом, Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом.

Соответствующее видео появилось на канале Sony в YouTube, однако вскоре ролик удалили. Хотя в сети его можно найти.

"Кто твой любимый Человек-паук? Тебе не придётся выбирать - в мультивселенной Marvel возможно всё. В "Человеке-пауке-3" ты, вероятно, увидишь трёх Питеров Паркеров, спасающих мир вместе”, - было указано под роликом Sony Channel Latin America.

Также есть основания полагать, что в фильме может появиться Доктор Стрэндж в исполнении британца Бенедикта Камбербэтча.

L'une des chaînes YouTube de Sony avait partagé cette vidéo qui confirmait la présence des Spider-Man de Tobey et Andrew dans le film "Spider-Man 3", mais la vidéo est désormais passée en privé... Très intéréssant 🧐:smirk: https://t.co/Mxf7Z7HLlE pic.twitter.com/imrtf6FJNM — L'Actu Des Héros (@lactudesheros) December 4, 2020

Напомним, британский актер и танцор Том Холланд, сыгравший Человека-паука в фантастике от Marvel, поддержал идею сделать своего персонажа гомосексуалистом.

Как сообщала "Страна", в Великобритании мужчина в костюме супергероя Человека-паука забрался на лондонскую Башню Елизаветы, известную своим колоколом Биг-Бен. Там он протестовал против карантина в Манчестере, который недавно ужесточило британское правительств

Также "Страна" писала, что французский скалолаз Ален Робер, называемый "Человеком-пауком", разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг с призывом о мире.