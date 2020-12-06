После отказа суда штата Висконсин повторно принять иск о нарушениях на выборах президент США Дональд Трамп попросил о поддержке губернатора Джорджии Брайана Кемпа.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, источник издания утверждает, что Трамп попросил Кемпа повлиять на пересчет голосов в штате Джорджия, однако тот заявил, что и рад бы, но не имеет таких полномочий. Администрация Кемпа подтвердила факт разговора, однако не раскрыла его содержание.

Как известно, Джорджия является одним из штатов, победа в котором может повлиять на общий результат выборов, однако регионы один за одним объявляют о победе демократа Джо Байдена.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена признают уже 25 из 249 представителей республиканской партии.

Как сообщала "Страна", власти Калифорнии утвердили результаты голосования на выборах президента США. После чего демократ Джо Байден собрал 279 голосов выборщиков.