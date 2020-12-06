Королевство Бахрейн одобрило разработанную компаниями Pfizer и BioNTech американо-немецкую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Утверждение вакцины Pfizer/BioNTech добавит еще один важный уровень к национальным мерам в ответ на Covid-19 в Королевстве", - указано в сообщении генерального директора Национального управления здравоохранения Бахрейна доктора Мариам Аль Джалама.

Решение об экстренном использовании этой вакцины страна приняла еще 5 декабря и стала второй после Британии, которая на государственном уровне поддержала препарат.

Накануне Бахрейн также одобрил вакцину Sinopharm.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer до конца года выпустит в два раза меньше доз вакцины от коронавируса, чем запланировала. И причиной этого стали проблемы с поставками сырья, как гласит официальная версия.

Как сообщала "Страна", глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что появление вакцины не избавит человечество от коронавируса.