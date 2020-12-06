Открытие первого мобильного госпиталя для пациентов с коронавирусом запланировано на середину декабря в Николаеве. Он будет рассчитан на 60 мест.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс".

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций. Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе только построенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", - рассказал Ляшко.

Конкретное размещение госпиталя остается на рассмотрении местных властей, а из Киева не будут поступать команды о развертывании таких временных медучреждений. Также он отметил, что в подобных госпиталях есть риск заражения другими заболеваниями.

"Команда ушла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается", - добавил Ляшко.

Напомним, мобильные госпитали развернут в Киеве, Одессе и Донецкой области, на это выделили почти 120 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в некоторых регионах Украины ситуация с наличием свободных коек с доступом к кислороду в больницах для пациентов с коронавирусом достаточно напряженная. Речь идет, например, о Киеве и Харьковской области.