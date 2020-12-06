Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что если до конца года в переговорах по Донбассу не будет продвижений, то Украина должна требовать санкций для России. А именно отключения РФ от международной расчетной системы SWIFT.

Об этом первый президент Украины заявил в эфире "Телеканала-24".

"Россия договаривается с другими странами через давление. Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - сказал глава украинской делегации.

Леонид Кравчук о Донбассе с 2:34:57

Напомним, Кравчук хочет подписать новый Будапештский меморандум, если провалятся переговоры по Донбассу. По его мнению к документу должна присоединиться Германия, Польша и другие страны.

Также сообщалось, что Киев дополнил план Кравчука по Донбассу четырьмя пунктами. Один из них - полная демилитаризация неподконтрольных территорий.