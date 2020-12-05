Легенда футбола времен СССР Виктор Понедельник умер. Он был последним из живых обладателей Кубка Европы по футболу 1960 года.

Об этом сообщила дочь футболиста, Анастасия Понедельник на своей странице в в Facebook.

Виктор Понедельник был нападающим сборной СССР по футболу, которая выиграла первый чемпионат Европы 1960 года. Именно его гол в дополнительное время в финале в ворота команды Югославии стал "золотым" и принес СССР победу. Также на том турнире он стал автором двух мячей и вошел в список лучших бомбардиров чемпионата.

"Папочка, покойся с миром", - написала его дочь в своем сообщении.

Напомним, в ноябре умер легендарный футболист Диего Марадона. Мы рассказали о его биографии, известных голах и самых громких скандалах, в которых был замешан звезда футбола.

Также сообщалось о смерти бывшего игрока сборной Сенегала и автора первого гола на Чемпионате мира-2002 Папы Бубы Диопа. Ему было сорок два года.