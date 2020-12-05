В России умер последний обладатель Кубка Европы - 1960 Виктор Понедельник
Легенда футбола времен СССР Виктор Понедельник умер. Он был последним из живых обладателей Кубка Европы по футболу 1960 года.
Об этом сообщила дочь футболиста, Анастасия Понедельник на своей странице в в Facebook.
Виктор Понедельник был нападающим сборной СССР по футболу, которая выиграла первый чемпионат Европы 1960 года. Именно его гол в дополнительное время в финале в ворота команды Югославии стал "золотым" и принес СССР победу. Также на том турнире он стал автором двух мячей и вошел в список лучших бомбардиров чемпионата.
"Папочка, покойся с миром", - написала его дочь в своем сообщении.
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