В субботу, 5 декабря, во Франции на акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", который запрещает журналистам снимать полицейских, вышло 52 000 человек. Полиция же задержала всего 64 митингующих.

Об этом сообщает глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

В самой столице Франции на улицы вышло около пяти тысяч человек. Полиция задержала 64 участника акции, а восемь сотрудников правоохранительных органов были ранены.

"Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы. 64 задержания. Среди раненых - восемь силовиков", - написал Дарманен.

Напомним, причиной протестов во Франции стал законопроект "О глобальной безопасности", который вносит поправки в 24 статью Конституции страны. Согласно новой трактовке, тюремное заключение и штраф в размере 45 тысяч евро может грозить за "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности", даже если лицо попало в телесюжет.

Также сообщалось, что субботние протесты в Париже переросли в уличные беспорядки. Люди жгли машины и швыряли камни в правоохранителей.