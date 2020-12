Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Борис Джонсон не смогли договориться о новом соглашении касательно законодательного урегулирования отношений по Brexit.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

По ее словам, между сторонами сохраняются "существенные различия" в вопросах достижения правил о государственных субсидиях для бизнеса, управления сделками и рыболовству. Соглашение не будет подписано, если в этих пунктах не будет достигнут компромисс.

Обе стороны попросили помощников встретиться, сегодня, 6 декабря, в Брюсселе, чтобы еще раз предварительно урегулировать спорные вопросы.

I had a phone call with @BorisJohnson on the EU-UK negotiations.



Differences remain. No agreement feasible if these are not resolved. Chief negotiators will reconvene tomorrow. We will speak again on Monday. https://t.co/fsVtfW0HHh