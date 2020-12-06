Провал переговоров по сделке Brexit. Фото: pixabay.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Борис Джонсон не смогли договориться о новом соглашении касательно законодательного урегулирования отношений по Brexit.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

По ее словам, между сторонами сохраняются "существенные различия" в вопросах достижения правил о государственных субсидиях для бизнеса, управления сделками и рыболовству. Соглашение не будет подписано, если в этих пунктах не будет достигнут компромисс. 

Обе стороны попросили помощников встретиться, сегодня, 6 декабря, в Брюсселе, чтобы еще раз предварительно урегулировать спорные вопросы. 

"Если еще есть выход, мы посмотрим", - отметил главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье.

 Провал переговоров по сделке Brexit

Напомним, 28 ноября Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост возобновили переговоры по вопросам торговли.

Как сообщала "Страна", экстренное собрание лидеров стран Европейского Союза по поводу Brexit пока не намечается.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.