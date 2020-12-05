Трубоукладчик "Фортуна", который должен был продолжать строительство "Северного потока-2", изменил свое направление на Запад после того, как утром выдвинулся в сторону укладки трубопровода.

Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов Marinetraffic.

Так, утром 5 декабря "Фортуна" в сопровождении российского судна снабжения "Катунь" выдвинулась из немецкого порта Висмар в район, где оставалось достроить трубопровод, однако уже к вечеру направление судна изменилось.

Корабль находится в 26 километрах от немецкого порта. Точки назначения в описании маршрута нет, а представители "Фортуны" пока что причину возвращения не назвали.

Напомним, подводные операции для газопровода "Северный поток-2" в водах Германии будет вести якорный трубоукладчик "Фортуна". Судно будет находится в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.

Как сообщала "Страна", обе палаты Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали свои позиции и внесли в проект оборонного бюджета США-2021 год поправки, которые предусматривают серьезное ужесточение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также "Страна" писала, что премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг намерена создать специальный фонд по защите климата для обхода санкций касательно "Северного потока-2".