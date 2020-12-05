Американская фармацевтическая компания Pfizer до конца года выпустит в два раза меньше доз вакцины от коронавируса, чем запланировала. И причиной стали проблемы с поставками сырья, как гласит официальная версия.

Об этом сообщает Fox News.

Так, изначально до конца 2020 года в Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech планировали поставить 100 млн доз вакцины, а вместо этого выпустят только 50 млн. Причиной стали проблемы с поставками сырья для препарата, которые возникли у компании.

Уточняют, что планы производства вакцины на 2021 году у компаний не изменились, они все еще рассчитывают выпустить более миллиарда доз препарата. По словам представителя Pfizer, результаты клинического испытания вакцины стали доступны позже, чем ожидалось. Но сейчас все проблемы уже улажены.

Напомним, первая партия вакцины против Сovid-19 Pfizer от компании BioNTech уже прибыла в Британию.

Также сообщалось, что началась доставка препарата в разные страны мира. Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.