Во время столкновения с микроавтобусом автомобиля сержанта батальона полиции особого назначения "Луганск-1" имени Сергея Губарова в Луганской области скончался военнослужащий, а троих пассажиров пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что полицейский 1981 года рождения попал в аварию на собственной машине ВАЗ, когда возвращался со службы.

"5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г.р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом", - указано в сообщении.

В результате полученных травм сержант скончался на месте, а троим пассажирам микроавтобуса потребовалась госпитализация. Отмечается, что сейчас на месте работают представители Главного управления Нацполиции и следственно-оперативная группа.

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