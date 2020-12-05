В субботу, 6 декабря, в юго-восточной части Грузии произошло сильное землетрясение. На данный момент сообщений о пострадавших, жертвах или разрушениях не поступало.

Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Так, землетрясение магнитудой в 3 балла произошло в 57 километрах от Тбилиси. Подземные толчки зафиксировали в 21:33 по местному времени (19:33 по Киеву - Ред). Центральная точка очага землетрясения находилась на глубине 12 километров.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как в конце октября Грецию и Турцию накрыло сильное землетрясение. Природный катаклизм не только нанес урон инфраструктуре страны, но и задел другие государства. Было отмечено много жертв и разрушений.