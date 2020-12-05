Посольство Соединенных Штатов в Германии призвало Евросоюз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Handelsblatt.

"Сейчас пришел момент для Германии и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода. Этот газопровод не только экономический проект, но и политический инструмент Кремля для обхода Украины и разделения Европы", - заявила исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвиль.

По ее словам, таким образом Европейский союз сможет показать, что больше не собирается терпеть "продолжающееся коварное поведение России".

Такое заявление она сделала из-за возможного возобновления работ на проекте.

Напомним, по трубопроводу "Северный поток-2" можно будет пускать не только газ, но и водород.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил: "Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток-2" в отличие от более старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть на 70% заполнен водородом - энергоносителем будущего".

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает на возможность диалога с администрацией кандидата в президенты США Джо Байдена по поводу строительства российского газопровода "Северный поток-2".