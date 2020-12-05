На Фарерских островах закончили основной этап строительства автомобильного туннеля, который соединяет два архипелага. Это первый в мире туннель, часть которого будет проходить по дну Атлантического океана.

Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что работу над проектом начали в 2017 году. Общая протяженность туннеля - 11 километров, а самая низкая точка находится на 187 метрах под уровнем моря. 17 декабря планируют провести пробный запуск вместе с аварийными службами, а 19 декабря полностью открыть туннель для посетителей.

Отмечают, что для того, чтобы воспользоваться туннелем нужно будет заплатить налог около 12 долларов, но местные жители смогут пользоваться абонементом и для них проезд будет дешевле. До постройки туннеля, чтобы доехать до города Рунавик на острове Эйстурой жители Торсхавна (столицы Фарерских островов - Ред) тратили больше часа, а теперь дорога будет занимать примерно 16 минут.

Кроме того, туннель художественно оформлен, его дизайном занимался художник Трондур Патурссон. Этот проект стал вторым по длине тоннелем в мире, который проложен под водой.

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