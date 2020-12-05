Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна готова увеличить вклад в совместные с НАТО операции в рамках присоединения к структуре.

Об этом сообщает газета Кабмина "Урядовый курьер".

"Мы готовы увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы. Это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора", - заявил он.

Также, по словам Тарана, Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в рамках следующего заседания Североатлантического альянса, которое планируется провести в 2021 году. Глава ведомства уже обсуждал этот вопрос с представителями стран-членов НАТО.

Министр отметил, что Киев рассчитывает и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

"Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции. На сегодня имеем достаточно развитое сотрудничество с Альянсом. Однако с учетом определенной стратегической цели планируем начать интенсивный этап наших отношений с НАТО. Определенным образом этому способствует полученный Украиной в июне этого года статус партнера с расширенными возможностями", - добавил Таран.

Как сообщала "Страна", тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным. Ранее сегодня заразились президент Зеленский и глава ОП Ермак.