Олег Сенцов закончил съемки фильма "Носорог" за 25 миллионов гривен из бюджета
Завершены съемки полнометражного фильма "Носорог" режиссера Олега Сенцова, который тот анонсировал еще до плена в России, в 2013 году.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"#носорог. Съемки только завершились. Спасибо всем причастным!", - указано в сообщении.
Напомним, в сети начали обсуждать тизер игрового полнометражного фильма украинского режиссера Олега Сенцова под названием "Носорог", на который государство выделило 25 миллионов гривен.
События фильма будут разворачиваться в Украине в эпоху бандитских 90-х. По сюжету бывший бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял свою семью.
Мы подробно писал об этом фильме в нашей статье.
Как сообщала "Страна", в украинский прокат вышел фильм "Номера". Он снят по одноименной пьесе Олега Сенцова, которую он написал задолго до того, как оказался в российской тюрьме – еще в 2011 году.
"Страна" подготовила рецензию на этот фильм, который не пользовался популярностью в прокате.