Завершены съемки полнометражного фильма "Носорог" режиссера Олега Сенцова, который тот анонсировал еще до плена в России, в 2013 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"#носорог. Съемки только завершились. Спасибо всем причастным!", - указано в сообщении.

Напомним, в сети начали обсуждать тизер игрового полнометражного фильма украинского режиссера Олега Сенцова под названием "Носорог", на который государство выделило 25 миллионов гривен.

События фильма будут разворачиваться в Украине в эпоху бандитских 90-х. По сюжету бывший бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял свою семью.

Мы подробно писал об этом фильме в нашей статье.

Как сообщала "Страна", в украинский прокат вышел фильм "Номера". Он снят по одноименной пьесе Олега Сенцова, которую он написал задолго до того, как оказался в российской тюрьме – еще в 2011 году.

"Страна" подготовила рецензию на этот фильм, который не пользовался популярностью в прокате.