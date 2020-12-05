В Конгрессе Соединенных Штатов Америки победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена признают уже 25 из 249 представителей республиканской партии.

Об этом пишет Washington Post.

Так, репортеры газеты провели телефонный опрос всех республиканцев-конгрессменов. В ходе опроса у них выясняли мнения по поводу итогов американских выборов. В итоге 222 человека ничего не ответили, 2 - признали победу Дональда Трампа, а 25 согласились с победой Джо Байдена.

Напомним, демократ Джо Байден уже анонсировал свою инаугурацию. Из-за пандемии коронавируса большого торжества не будет, а сама церемония может пройти в виртуальном формате.

Также "Страна" писала о планах Байдена на первые сто дней президентства. Среди них отмена некоторых из указов Дональда Трампа.