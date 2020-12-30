В "Укрзализныце" продали почти миллион билетов на поезда в новогодне-рождественский период. Однако трафик сократился до 65% от прошлого года.

Об этом сообщает руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

"Внутренние путешествия под Новый год оживились: с 17 дополнительными поездами выходим на почти 1 млн приобретенных билетов на новогодне-рождественский период и 65% от трафика 2019 года. Еще не вижу цифр Amtrak, Deutsche Bahn и ÖBB для сравнения, но это очень положительная динамика, если вспомнить второй квартал и -94% пассажиров в Ирландии, -78% во Франции и Испании, -77% в Италии и -64% в Польше", - рассказал Шевченко.

Он напомнил, что во время усиления карантинных ограничений в январе поезда продолжат курсировать, но ношение масок останется обязательным как и для пассажиров, так и для персонала на протяжении всей поездки. Вокзалы и поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Напомним, "Укрзализныця" с марта начнет ежемесячно повышать цену на билеты.

Также сообщалось, что один из филиалов "Укрзализныци" планирует закупить корма для рыбок и черепах на 74 тысячи грн.