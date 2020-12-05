Во время пожара на проспекте Отрадном, что в Соломенском районе Киева, нетрезвый мужчина выпрыгнул из окна пятиэтажки, хотя спасатели могли провести безопасную эвакуацию.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сразу же к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, в 12:02, к месту происшествия первого подразделения было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 1-этаже 5-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением. 62-летний мужчина, житель квартиры, которая полыхала, при возникновении возгорания, находился в квартире, ему удалось самостоятельно выйти на безопасное расстояние. Не теряя времени, пожарные приступили к эвакуации жителей и тушения пожара", - указано в сообщении.

Так, 25 жителей дома эвакуировали и отвели на безопасное расстояние, при этом пятерых пришлось доставать из квартир при помощи пожарной автолестницы. Две пожилые женщины осмотрены врачами госпитализированы после отравления дымом, но отказались от госпитализации. Однако житель пятого этажа 1988 года рождения, который, согласно предположениям спасателей, находился в состоянии наркотического опьянения, выпрыгнул в окно еще до приезда спасателей.

Это привело к перелому ноги и последующей госпитализации. Квартира на первом этаже, где произошло возгорание, сгорела полностью, закоптив стены и потолки всего дома. Для тушения пожара потребовалось 10 единиц техники и 42 сотрудника ГСЧС.

Напомним, в Киеве в подвале девятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели вывели на безопасное расстояние 10 человек.

Как сообщала "Страна", в Харькове произошел крупный пожар на территории ТЦ "Барабашово". Огонь разбушевался в ночь на субботу, 28 ноября. В тушении пожара участвовали 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.