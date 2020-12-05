По версии всемирно известного журнала Time, 2020 год назван "худшим годом в истории".

Об этом журнал сообщил на своей странице в Instagram.

"В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому. Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических лишениях, вызванных Великой депрессией; и 80, чтобы сохранить хоть какие-то воспоминания о Второй мировой войне и ее ужасах", - указано в сообщении.

Однако для всех остальных не было таких "тренировок" выдержки в виде ужасных стихийных бедствий, выборов, основанных на вымыслах, а также вируса, который "возник от летучей мыши и перевернул жизнь практически всех людей на планете, положив конец жизни 1,5 миллионам людей по всему миру".

Напомним, эксперты заявили, что по их прогнозам, 2020 год станет одним из трех самых жарких годов в истории.

Как сообщала "Страна", американское издательство Boomberg представило список из 50 человек, которые в 2020 году достигли наиболее выдающихся достижений. Всего список поделен на пять категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, а также наука и технологии.