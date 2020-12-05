Согласно исследованию ученых Американского общества онкологов, заметить рак легких на ранних стадиях можно при помощи смеха.

Об этом сообщает Daily Express.

"Симптомы рака легких, как правило, появляются по мере прогрессирования заболевания, а это означает, что на ранних стадиях обычно отсутствуют признаки или симптомы. Однако важно отметить, что у некоторых людей с ранним раком легких действительно есть симптомы. Когда вы смеетесь, может появиться один из "наиболее распространенных симптомов" болезни", - указано в сообщении.

Речь идет о болях в районе грудной клетки во время смеха. Это может свидетельствовать о скоплении жидкости в легких, что приводит к закупорке и увеличению лимфатических узлов. Это может ощущаться при глубоком вздохе, кашле и смехе.

Напомним, американская телеведущая канала WFLA Виктория Прайс обнаружила у себя рак на ранней стадии и смогла начать лечение благодаря внимательному зрителю. Он написал ей об уплотнении на шее и посоветовал провериться у врача.

Как сообщала "Страна", потенциальная вакцина от коронавируса, которая сейчас проходит испытания во многих странах, не может быть абсолютной панацеей. Как выяснилось, для многих категорий больных она просто противопоказана.