Экстренное собрание лидеров стран Европейского Союза по поводу Brexit пока не намечается. Заседание должно пройти в декабре, как и планировалось ранее.

Об этом пишет Reuters.

Так, официальный представитель ЕС заявил, что проведение собрания запланировано на 10-11 декабря.

Напомним, Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit.

При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

"Страна" уже сообщала о возобновлении важных переговоров. Напомним, что в конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из состава ЕС. Предполагалось, что после итогов голосования в Британии стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах без потерь.