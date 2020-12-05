Сотрудники Клавдиевской фабрики подробно рассказали "Стране", как начался скандал с ёлочными игрушками для армии России.

"Пришли четыре человека, заказали экскурсию. Все было обычно, как всегда. Мы повели в цех, где работают художники, но мы не разрешаем там снимать, чтобы не нарушать авторские права заказчика. Они зашли, начали снимать. Когда им сделали замечание, в ответ посыпались оскорбления, хейт, угрозы. А когда увидели игрушки с российской символикой, вообще начали разгонять зраду, наезжать на художников, экскурсовода, пытались задираться к охраннику. Это ненормально. Порошенко торговал направо и налево своими конфетами, газ русский, гречка русская, но никто не бегает по супермаркету и не кричит о зраде", - рассказал "Стране" сотрудник фабрики.

Сегодня на Клавдиевской фабрике, где делались ёлочные игрушки для армии России, было много журналистов, местных активистов и атошников, которые пришли выразить свои претензии. Но фабрика работает в штатном режиме, проводят экскурсии. Здесь уже побывала полиция и взяла объяснение у руководства, а также изъяла 75 штук разбитых украшений с символикой РФ.

"Страна" узнала мнение одной из сотрудниц фабрики, которая работает мастером. По мнению Анны, то, что фабрика выполняла заказ для России - абсолютно нормально.

"Наша фабрика поставляет игрушки многим странам. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально", - заявила мастер Анна.

Также работники возмущены угрозами спалить предприятия, которые звучат в соцсетях.

"Утром угрожали, что сожгут фабрику. А я всю жизнь работаю здесь. Я довольна зарплатой, как и многие сотрудники. Мы же не оружие изготовляем, это новогодние игрушки. Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих", - заявила "Стране" одна из сотрудниц.

Напомним, на фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал. Здесь, как оказалось, делали украшения для министерства обороны России с логотипом "Армия России".

Как сообщала "Страна", на клавдиевскую фабрику елочных игрушек в Киевской области, которая производила новогодние украшения для армии России, прибыли ветераны АТО. Они предъявили претензии директору производства.

Все подробности скандала в нашей статье.