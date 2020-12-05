В субботу, 5 декабря, в Париже акция протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", который защищает полицейских от демонстрантов и журналистов и запрещает снимать сотрудников полиции, переросла в уличные погромы.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Обстановка во время акции протеста стала накаленной - люди швыряют в правоохранителей камни, а те в ответ применяют слезоточивый газ. Участники митинга начали откручивать камеры и крушить офисные здания, а люди в черной одежде подожгли несколько машин.

Напомним, подобные акции протеста во Франции уже проходили. В ноябре в Париже митингующие жгли машины и стреляли в полицейских из фейерверков. Радикальные протесты вызвал законопроект "О глобальной безопасности", который вносит поправки в 24 статью конституции страны. Согласно его положениям, тюремное заключение и штраф в размере 45 тысяч евро может грозить за "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности", даже если лицо попало в телесюжет.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в столице Франции на улицах идут бои с демонстрантами. Критику вызвало также и положение законопроекта, согласно которому журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах.