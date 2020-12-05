Организаторы новогодних локаций в Киеве показали подготовку зоны к праздникам с высоты птичьего полета. Как можно рассмотреть на видео, продолжается установка главной елки страны, которую уже украсили шляпой.

Об этом сообщает УНН.

"Учитывая ситуацию с распространением пандемии, мы отказались от массовых гуляний во время новогодних и рождественских праздников. Однако, киевлянам и гостям столицы будет предложен несколько новый формат", - рассказал Игорь Добруцкий, глава компании FolkUkraine, которая уже традиционно занимается украшением столицы перед Новым годом.

По информации КГГА, празднование состоится с 19 декабря по 19 января на Софиевской площади, Контрактовой, а также около арки Дружбы Народов. Елку зажгут ровно в 19:00 в день Святого Николая.

"В этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты не предусматриваются", - отметили в администрации.

Планируется очистить прилегающие улицы от припаркованных авто, а также рассказали, что шляпа вместо звезды в этом году вовсе не ведьмина, а волшебника.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации показали карту праздничного маршрута на новогодние праздники, который протянется от Арки дружбы народов до Контрактовой площади.

Как сообщала "Страна", празднование Нового года в Киеве будет продолжаться с 19 декабря по 19 января, а главную елку страны на Софийской площади зажгут в День святого Николая 19 декабря.