Министерство обороны Украины и ГП "Антонов" готовятся подписать контракт по поводу строительства трех новых самолетов АН-178.

Об этом рассказал Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью на "Радио Свобода".

Так, по словам Олега Уруского, за все время своей независимости Украина ни разу не заказывала новых самолетов.

Отметим, что начиная с 2014 года украинская авиапромышленность испытывает большие трудности с производством самолетом из-за разрыва связей с Россией, откуда поставлялись многие комплектующие.

Лишь летом этого года удалось выпустить первый самолет (АН-178) без российских деталей.

Ранее "Страна" собрала информацию о новом кураторе украинского ВПК Олеге Уруском.

Также сообщалось, что Министерство обороны Украины хочет в следующем году закупить пять ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, чтобы охранять границу с РФ.