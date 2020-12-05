Минобороны Украины хочет заказать три новых самолета АН-178
Министерство обороны Украины и ГП "Антонов" готовятся подписать контракт по поводу строительства трех новых самолетов АН-178.
Об этом рассказал Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью на "Радио Свобода".
Так, по словам Олега Уруского, за все время своей независимости Украина ни разу не заказывала новых самолетов.
Отметим, что начиная с 2014 года украинская авиапромышленность испытывает большие трудности с производством самолетом из-за разрыва связей с Россией, откуда поставлялись многие комплектующие.
Лишь летом этого года удалось выпустить первый самолет (АН-178) без российских деталей.
Ранее "Страна" собрала информацию о новом кураторе украинского ВПК Олеге Уруском.
Также сообщалось, что Министерство обороны Украины хочет в следующем году закупить пять ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, чтобы охранять границу с РФ.