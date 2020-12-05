Частного столичного нотариуса вместе с посредником задержали после получения взятки в размере 1,2 миллиона гривен, которые те требовали у своей потенциальной жертвы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской городской прокуратурой в г. Киеве задержана на вымогательстве и получении неправомерной выгоды частный нотариус Киевского городского нотариального округа и посредник. Согласно материалам следствия, нотариус, действуя в сговоре с доверенным лицом, требовала от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме около 1,2 млн гривен за влияние на государственного регистратора для проведения государственной регистрации комплекса зданий завода площадью почти 15 тыс. кв. м, расположенных в пгт. Коцюбинское Киевской области. В случае отказа злоумышленники обещали предпринимателю создать проблемы с регистрацией этого имущества", - указано в сообщении.

При этом официальное оформление государственной регистрации такого имущества стоит 11,8 тысяч гривен. Чтобы поймать вымогателей "на горячем", правоохранители позволили нотариусу получить часть средств в три этапа - 16 тысяч долларов США первым траншем, 28 тысяч гривен во второй раз и задержали преступников во время получения третьей части взятки в размере 25 тысяч долларов четвертого декабря.

По итогам проведенных обысков были найдены и перечисленные ранее деньги. Согласно ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства), подозреваемым грозит лишение свободы на срок доя пяти лет.

Сейчас продолжается расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.





Напомним, сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области подозревается в организации преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковске в апелляционный суд пришло заказное письмо с взяткой в конверте. Глава суда Богдан Гриновецкий заявил об инциденте в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора.