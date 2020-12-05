Оппозиция в Армении требует отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Для того, чтобы покинуть свой пост ему предоставили время до 8 декабря.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Сегодня, 5 декабря, несколько десятков тысяч человек отправились к дому Николы Пашиняна, чтобы потребовать его отставки. Ему предоставили время до 12:00 вторника, 8 декабря и дали гарантию физической безопасности. Но в случае отказа покинуть пост оппозиция пообещала начать новые акции протеста.

"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", - сказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время митинга у дома премьер-министра.

Напомним, оппозиция Армении выдвинула кандидатом на пост главы временного правительства страны бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна.

Также сообщалось, что вслед за заявлением об отставке главы Минобороны Давид Тоноян своего поста лишилась и министр труда Заруи Батоян.