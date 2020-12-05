Ляшко назвал развлечения на карантине. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда будет введен полный локдаун, который планировали возобновить 23 декабря, а также какие услуги и заведение смогут работать, несмотря на ограничения. 

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает "Радио Свобода"

Так, на жестком карантине, введение которого отложили до первых чисел января следующего года, будут работать общественный транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты, продуктовые магазины и храмы при соблюдении карантинных ограничений. 

Полностью закроют заведения общественного питания, кроме доставки, школы, детсады, спортзалы и развлекательные центры. 

Окончательные меры будут определены правительством девятого декабря, как и точные даты введения локдауна. Сейчас рассматривается три из возможных сроков ужесточения. 

Предположительно, трехнедельный карантин поможет снизить прирост заболеваемости. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он рассказал "без лжи" о главных победах недели и коснулся самой обсуждаемой темы - введения карантина.

Как сообщала "Страна", Ляшко заявил, что если все граждане будут носить маски, необходимость введения дополнительных жёстких ограничений может не наступить.

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