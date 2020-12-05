Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда будет введен полный локдаун, который планировали возобновить 23 декабря, а также какие услуги и заведение смогут работать, несмотря на ограничения.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает "Радио Свобода".

Так, на жестком карантине, введение которого отложили до первых чисел января следующего года, будут работать общественный транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты, продуктовые магазины и храмы при соблюдении карантинных ограничений.

Полностью закроют заведения общественного питания, кроме доставки, школы, детсады, спортзалы и развлекательные центры.

Окончательные меры будут определены правительством девятого декабря, как и точные даты введения локдауна. Сейчас рассматривается три из возможных сроков ужесточения.

Предположительно, трехнедельный карантин поможет снизить прирост заболеваемости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он рассказал "без лжи" о главных победах недели и коснулся самой обсуждаемой темы - введения карантина.

Как сообщала "Страна", Ляшко заявил, что если все граждане будут носить маски, необходимость введения дополнительных жёстких ограничений может не наступить.